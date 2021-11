Paul, Jacques… Les Livres du Soir en bref

Par P.My, Da.Cv. et J.-C. V.

Hors gel **Emmanuelle Salasc

Plus connue sous le nom d’Emmanuelle Pagano, la romancière allie le dérèglement climatique à l’instabilité psychologique. Lucie vit près d’un glacier qui menace tout ce qui se trouve sous lui. Mais le pire est le retour de sa sœur jumelle Clémence après trente ans d’absence. Toujours aussi folle, pour le dire très vite, et au bord d’une catastrophe bien plus inquiétante encore.

P.O.L, 409 p., 21 €, ebook 14,99 €

Version reporter ***

Henri Béraud