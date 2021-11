Le cauchemar du come-back des Beatles à Liverpool

Dans Get Back, la série documentaire diffusée depuis le 25 novembre sur Disney+, les Beatles donnent leur dernier concert sur les toits de Londres. Ils ne partiront plus jamais en tournée. John Lennon ne croit plus dans les Beatles mais seulement en lui. En lui et Yoko. Le rêve est terminé.

Fans des Fab Four, Hervé Bourhis et Julien Solé ont imaginé une autre fin. Dans le roman graphique Retour à Liverpool, John a quarante ans et rêve d’un retour gagnant dans les charts. Depuis 1975, il s’occupe de son fils et de faire du pain. Le disco et le punk sont passés par là. En discothèque, la jeunesse danse sur « Coming Up », le dernier tube de Paul McCartney, le mec qu’il croyait mort avec les Beatles en 1969…