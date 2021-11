Coronavirus: les activités pour les jeunes à nouveau limitées à des groupes de 50 personnes

En outre, les différents groupes ne seront pas autorisés à se mélanger et l'on insiste sur l'obligation stricte de porter un masque à partir de l'âge de 10 ans. Même les activités de plusieurs jours et comportant une nuitée, comme les camps, ne peuvent plus être organisées. Enfin, les différents ministres de la jeunesse insistent pour que les activités soient organisées autant que possible en plein air.