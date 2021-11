Le choc des Sporting s’annonce enflammé : voici les compos probables de Charleroi et d’Anderlecht

Charleroi a l’occasion ce samedi (20h45) de porter à 7 points son avance sur son rival du jour, Anderlecht. Les Zèbres sont 4e - à égalité avec Malines - et restent sur une victoire au Cercle. Le bilan mauve est, à l’inverse, inquiétant avec un seul succès enregistré sur les huit dernières rencontre de Pro League. La pression s’intensifie donc pour Vincent Kompany, qui ne contentera sans doute plus les fans avec autre chose qu’une victoire. Pour y parvenir, le coach bruxellois pourrait en revenir à un schéma plus classique et réintégrer Lior Refaelov dans son onze de base.

En face, Edward Still pourrait remanier légèrement l’équipe victorieuse au Jan Breydel Stadion en réintroduisant le buteur maison Nicholson et Zedadka. Anthony Descotte et Jackson Tchatchoua feraient les frais de ces deux retours.