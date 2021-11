PSG: entre Leonardo et Pochettino, les tensions sont multiples

C’est un secret de polichinelle, Leonardo, le directeur sportif du PSG et Mauricio Pochettino, le coach, ne partiront pas en vacances ensemble. Mais cela ne les empêche pas de vouloir continuer à travailler à deux. Ces derniers jours, les rumeurs fleurissent dans la capitale française : Pochettino à Manchester United, des négociations entre le club parisien et Zidane (qui ne voudrait pas travailler avec le patron sportif parisien)… Rien n’échappe à la médiatisation ! Mais le dirigeant brésilien a voulu mettre les choses au clair en conférence de presse en défendant quelque peu son T1 : « On n’a pas envie que Pochettino parte. Il n’a jamais demandé à partir et aucun club n’a contacté le PSG par rapport à lui. On a beaucoup de respect pour Zinédine Zidane, ce qu’il a fait comme joueur ou entraîneur, mais je peux vous affirmer très clairement qu’il n’y a aucun contact et qu’aucune rencontre avec lui n’a eu lieu. »