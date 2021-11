Météo: alerte jaune aux conditions glissantes sur la quasi-totalité du territoire

Le vent sera faible à modéré, voire assez fort à la mer en fin de journée.

Alerte jaune

Ce soir, des averses de pluie ou de neige sont encore attendues sur la moitié ouest du territoire. Des plaques de glace et de givre pourront se former en de nombreux endroits, prévient l’IRM qui a placé plusieurs provinces en alerte jaune cet après-midi et demain. Les températures dégringoleront entre -6 degrés sur les hauts plateaux de l’Ardenne et 4 degrés à la Côte.