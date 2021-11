Le pilote belge Guillaume De Ridder, nouvel ambassadeur de la marque VOO

La personnalité du pilote a charmé au point d’en faire une des figures de la chaîne pour laquelle, dès ce week-end, et pour toute l’année 2022, Guillaume De Ridder portera les couleurs lors de ses prestations sur les circuits du championnat de rallycross électrique.

Champion de rallycross électrique, une compétition organisée sous l’égide de la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), Guillaume De Ridder s’est récemment imposé lors de la manche du Spa World RX of Benelux sur le circuit de Spa Francorchamps et s’est offert le droit de rêver au titre de Champion du monde, le premier décerné pour cette catégorie. Un titre à portée de « volant » donc pour le pilote nivellois, qui participe à la dernière manche du championnat ces 27 et 28 novembre sur le circuit du Nürburgring.