Les Young Red Lions battent le Chili et filent en quarts de finale du Mondial

Après leur partage décevant de ce vendredi face à la Malaisie (1-1), les jeunes Lions avaient la volonté de terminer leur phase de poule en réalisant une dernière prestation face à la lanterne rouge du groupe A. Déjà assurés de leur place en quarts de finale après la défaite de l’Afrique du Sud face à la Malaisie, c’était la première place de la poule qui était en jeu mais également une montée en puissance avant la phase à élimination directe qui débutera à partir de mercredi.

Comme lors de leurs 2 premières sorties, la Belgique a assez largement dominé les débats. Le premier but est tombé dès la 2e minute via Lucas Putters (2e) de retour en grande forme après voir loupé le match d’ouverture (malade). C’est ensuite Thibeau Stockbroekx qui doublait l’avance des Lions avant la pause (27e). Mais, comme lors des dernières rencontres, cela manquait réellement de percussion devant le but adverse même sur penalty. A la 48e minute, Nelson Onana mettait fin aux derniers espoirs des Chiliens en inscrivant le numéro 3 sur suite de penalty.