En raison de la situation sanitaire, la visite d’Etat en Italie est à nouveau reportée

Le Roi, la reine et plusieurs ministres devaient se rendre en Italie de mercredi à vendredi. Mais la situation sanitaire en Belgique et en Europe a entraîné le report du voyage, pour la deuxième fois. Délicat, par ailleurs, d’effectuer un tel voyage quand de nouveaux efforts sont demandés à la population.

Elle devait avoir lieu en mars 2020. Elle avait été espérée à l’automne suivant. Elle était reprogrammée officiellement de ce 1er au 3 décembre. Mais la visite d’Etat en Italie, à l’invitation des autorités italiennes, a une nouvelle fois été annulée. Motif : la situation sanitaire dans notre pays et en Europe. « Compte tenu de la dégradation de la situation sanitaire en Belgique et en Europe », communique le Palais, « il a été décidé, en concertation avec les autorités italiennes, de reporter à une date ultérieure la visite d’Etat ».

Difficile aussi, glisse-t-on en coulisses, alors que le Comité de concertation de ce vendredi vient de donner un nouveau tour de vis et d’imposer de nouvelles restrictions aux citoyens et à différents secteurs, d’assumer autant de contacts du Roi, de la reine et de sept ministres (outre le reste de la délégation) avec différents responsables et représentants du monde économique, social et culturel à Rome et Milan, ou de poser devant la fontaine de Trevi.