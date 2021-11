Kevin Denkey n’affrontera pas Malines: le joueur du Cercle souffre de la malaria

J’ai essayé de forcer mais il faut absolument que je me repose », a publié le Brugeois Kevin Denkey sur son compte Instagram depuis son lit d’hôpital. Le Togolais est touché par la Malaria et manquera donc la rencontre du Cercle face à Malines (18h30). Le numéro 9 n’a pas encore marqué le moindre en but en championnat cette saison malgré ses 5 titularisations et 9 montées au jeu. Les Brugeois sont 15e au classement avec seulement 10 points au compteur.

