Une dose de rappel pour 3 millions de Belges d’ici les fêtes

Les invitations sont envoyées sur base de deux critères : d’abord, l’intervalle depuis la dernière dose qui varie selon les vaccins et puis l’âge. Qvax et Bruvax vont être réactivées.

Trois semaines après avoir décidé d’administrer une dose de rappel à l’ensemble de la population de plus de 18 ans en Belgique, les ministres de la Santé ont tranché ce samedi les derniers arbitrages, lançant officiellement la campagne de rappel. Après les personnes immunodéprimées, les plus de 65 ans et les soignants – soit déjà 1,4 million de personnes – une dose supplémentaire sera administrée à toutes les personnes éligibles d’ici la fin du mois de mars (8 millions de personnes). Si des velléités de prioriser certaines catégories professionnelles comme les professeurs avaient un temps été évoquées, les ministres de la Santé – Frank Vandenbroucke pour le Fédéral, Christie Morreale en Wallonie et Wouter Beke pour la Flandre – ont finalement retenu deux critères pour prioriser l’administration : l’âge et l’intervalle depuis la date de la vaccination complète. « Nous nous sommes basés sur l’avis circonstancié du conseil supérieur de la Santé, explique Christie Morreale, présidente de la CIM Santé.