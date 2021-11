La police lance un avis de recherche concernant le cadavre d’un inconnu

Un avis de recherche a été émis samedi pour identifier un homme retrouvé mort le 15 novembre vers 16 heures à Boussu. Le corps de la victime avait été écrasé sous un coffre-fort. Il a été retrouvé dans une habitation située rue François Dorzée à Boussu par le nouveau propriétaire des lieux.

À ce jour, la victime n’a pas pu être identifiée. L’homme est âgé entre 40 et 45 ans, il mesure 1m81, pèse 94 kilos et a les cheveux noirs. Il porte une barbe naissante. Il portait une veste noire, un T-shirt blanc, un gilet gris à boutons et un pantalon en jeans noir. La victime portait également une chevalière en métal blanc.