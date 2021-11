JoeyStarr: «Se raconter est un exercice qui ne souffre pas l’entre-deux»

On peut arrêter les civilités et y aller ? » Lorsqu’il entame la conversation avec les quelques journalistes conviés, JoeyStarr, fidèle à lui-même, va droit au but, ponctue ses phrases de ses légendaires râles, de « bam » comme pour enchaîner les idées plus vite encore. De passage à Bruxelles pour la sortie de Suprêmes, le biopic consacré à NTM, iconique groupe de rap qu’il a co-fondé avec Kool Shen, le rappeur (aujourd’hui aussi acteur) semble avoir toujours la même énergie, à l’image de celle déployée la veille de l’interview, le temps d’une after-party au C12 après la présentation du film à Bozar. Comme si, plus de trente ans après, rien n’avait changé.