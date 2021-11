Pour Marc Van Ranst, le nouveau variant n’est pas forcément une mauvaise nouvelle

Les scientifiques travaillent 24 heures sur 24 pour le disséquer et tenter de comprendre son comportement.

Des chercheurs sud-africains ont découvert un nouveau variant du coronavirus, Omicron, avec un nombre de mutations inhabituellement élevé et qui serait très transmissible, provoquant une panique mondiale et l’annulation de nombreux vols internationaux. L’Organisation mondiale de la santé l’a classé vendredi comme « préoccupant ».

Mais si cette nouvelle inquiète pour le moment, ce variant pourrait en réalité être… une bonne nouvelle. C’est ce qu’a expliqué sur Twitter, le virologue flamand Marc Van Ranst. « S’il était moins pathogène, la plus grande infectivité serait en fait très positive ».

Les scientifiques travaillent 24 heures sur 24 pour le disséquer et tenter de comprendre son comportement.

Pour le scientifique, si ce variant se transmet plus, mais est moins dangereux, il pourrait remplacer et supplanter le variant Delta en Europe. Reste à voir si ce variant Omicron répond à ces caractéristiques. L’OMS indique qu’il faudra attendre plusieurs semaines pour en savoir plus.