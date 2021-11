D1A: Seraing se joue de Saint-Trond et prend ses distances avec le fond du classement

Seraing a battu Saint-Trond 2 buts à 0, samedi, dans le cadre de la 16e journée de la Jupiler Pro League. Ablie Jallow (5e) et Georges Mikautadze (57e) ont marqué les buts de Seraing, qui signe un deuxième succès de rang et remonte en 14e position au classement.

Les Métallos contrôlaient le reste de la rencontrer pour s’assurer une deuxième victoire consécutive et un troisième match sans défaite. Seraing remonte en 14e position avec 19 points, 9 de plus que le Cercle Bruges, barragiste pour le maintien, et 10 de plus que le Beerschot, lanterne rouge. Saint-Trond concède un revers après deux succès de rang et reste 10e avec 21 points, autant que La Gantoise, Genk et Eupen qui le précèdent au classement.