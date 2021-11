Coronavirus: le Royaume-Uni durcit les mesures d’entrée sur le territoire, les Belges également concernés

En raison du nouveau variant, « nous devons maintenant aller plus loin et mettre en place un nouveau régime de tests », a déclaré Boris Johnson lors d’une conférence de presse.

En raison du nouveau variant, « nous devons maintenant aller plus loin et mettre en place un nouveau régime de tests », a déclaré le dirigeant lors d’une conférence de presse, « nous demanderons à toute personne entrant au Royaume-Uni de passer un test PCR » deux jours après son arrivée « et de s’isoler jusqu’à ce qu’elle ait le résultat ».