Kostas Laifis a dû ronger son frein avant de reprendre avec le Standard: «Jamais connu une telle blessure»

Absent durant de nombreuses semaines, Kostas Laifis a retrouvé son statut au cœur de la défense des Rouches. Pour lui apporter sa sérénité, et sa puissance dans les duels. Deux qualités essentielles pour espérer ramener quelque chose de Gand…

Les Buffalos. De beaux bébés, comme on dit. Une équipe qui aime imposer son physique, dans toutes les zones du terrain.

Pour les contrer, il faut leur rentrer dans le lard, et se faire respecter. Kostas Laifis en est capable. Sans faire de bruit, car le défenseur est d’une timidité presque maladive. Un total contraste avec l’aura qu’il dégage sur les terrains. Et le sourire qui est enfin de retour sur son visage, après une blessure au quadriceps. « Un truc bizarre, que je n’avais jamais connu auparavant. Je pensais être sur pied en trois semaines mais j’ai été obligé de repasser par la case soins. J’ai rechuté une seconde fois, de quoi me frustrer un maximum. Car être écarté aussi longtemps des terrains constitue une nouveauté pour moi. J’ai donc rongé mon frein ».