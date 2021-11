Jan Jambon critique le contenu du pavillon belge de l’Expo de Dubaï

«Insuffisant», « dépassé » : aux yeux du ministre-président flamand Jan Jambon, ce qui est montré au public au sein du pavillon belge de l’Exposition universelle de Dubaï ne correspond en rien à ce que représente la Flandre aujourd’hui ni à ce qu’elle veut représenter. Le dirigeant N-VA était interrogé au parlement flamand par deux députés N-VA et Vlaams Belang.

Lors de sa visite sur place fin octobre à l’occasion de l’ouverture de la « semaine flamande », M. Jambon avait loué l’architecture du pavillon, mais le contenu de celui-ci laisse fortement à désirer, selon lui. « Pendant la semaine flamande, nous sommes parvenus à positionner la Flandre en tant que région novatrice sur le plan technologique », a-t-il affirmé. « Mais une fois partis, il ne reste évidemment que le pavillon, avec la manière dont la Flandre y est promue et représentée. » Et c’est insuffisant à ses yeux. « Ce n’est pas moi seul qui le dis, les entrepreneurs et les organisations patronales qui m’accompagnaient le disaient aussi. Même les firmes qui ont sponsorisé. Par rapport à d’autres pays comparables, le contenu présenté par la Belgique a été très décevant. Je n’ai rien contre le restaurant ni le toit-terrasse, qui étaient très bien, mais c’est juste un petit plus agréable, ce n’est pas l’essentiel. Pour une prochaine édition, il faudra que ça change. »