Euromillions Volley League: les rencontres du championnat et la Coupe de Belgique de volley reportées

Ces rencontres, prévues le week-end des 4 et 5 décembre ainsi que les 11 et 12, n’ont pas encore été reprogrammées.

Les rencontres de demi-finales de la Coupe de Belgique, prévues les 11 et 12 décembre, sont également reprogrammés. Les clubs concernés rechercheront de nouvelles dates pour les matchs aller et retour.

« L’Euromillions Volley League et les clubs sont conscients de la gravité de la situation causée par le virus corona. En même temps, les clubs ne comprennent pas le fait qu’une compétition sportive de niveau professionnel n’est pas considérée comme un événement en salle avec un public assis », indique l’Euromillions Volley League dans un communiqué. « Depuis le début de la crise corona, tous les clubs ont fait tout leur possible pour suivre méticuleusement toutes les mesures – bonne ventilation, entrée uniquement avec CST et port d’un masque buccal. Les efforts pour donner la priorité à la santé du public, des bénévoles, des joueurs et du personnel et pour limiter les dommages financiers pour les clubs, sont ainsi pas pris en compte ».