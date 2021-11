SC Charleroi - Anderlecht: les Mauves attendus au tournant dans le choc des Sporting (direct à 20h45)

Match capital pour les deux formations ! Alors que le Sporting de Charleroi d’Edward Still reste sur une victoire au Cercle la semaine dernière (1-2), Anderlecht reste, lui, sur une série de trois rencontres sans victoire en championnat et un seul succès enregistré lors des huit dernières rencontres de Pro League. En plus du bilan qui est catastrophique pour un club du standing du RSCA, le fond de jeu est loin d’être exceptionnel. Une réaction est donc attendue sous peine de dire définitivement adieu au Top 4, le Sporting étant actuellement à (déjà) quatre unités de Charleroi et de Malines (officiellement quatrième). Une défaite pousserait donc Vincent Kompany encore un peu plus dans les difficultés, lui qui a dû donner des comptes à sa direction lors des derniers jours et qui est sous pression.

La compo de Charleroi : Koffi, Knezevic, Bessilé, Andreou, Kayembe, Ilaimaharitra, Morioka, Tchatchoua, Gholizadeh, Zorgane, Nicholson