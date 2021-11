Bernier confirme, Poaty se rachète et Kilota impressionne: les bulletins de Seraing contre Saint-Trond

7 Dietsch : deux arrêts aussi importants que compliqués sur des envois de Hara (55e) et de Cacace (89e). Et trois autres plus classiques, pour garder le « zéro » au marquoir. Avec de meilleures relances, il aurait réalisé le match parfait.

7,5 Bernier : à nouveau titulaire du flanc droit, le Dinantais a été présent autant offensivement que défensivement. Une trouvaille de Jordi Condom, qui pourrait bien être la révélation de la saison. Dans la lignée de ce qu’il a montré à Louvain.

6,5 Nadrani : bonne occupation du poste droit de la centrale défensive. On l’a revu comme en début de saison. Plein de fraîcheur et d’engagement.

6,5 Del Fabro : il devient sans conteste la tour de contrôle. L’Italien apporte de la stabilité, de la puissance et surtout énormément de confiance au compartiment.