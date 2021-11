«L’OMS a pensé que c’était diplomatiquement délicat»: pourquoi le nouveau variant s’appelle-t-il Omicron?

Des chercheurs sud-africains ont découvert un nouveau variant du coronavirus, Omicron, avec un nombre de mutations inhabituellement élevé et qui serait très transmissible, provoquant une panique mondiale et l’annulation de nombreux vols internationaux.

L’Organisation mondiale de la santé l’a classé vendredi comme « préoccupant ». Les scientifiques travaillent 24 heures sur 24 pour le disséquer et tenter de comprendre son comportement. Voici une brève explication de ce que l’on sait, à partir d’éléments partagés par les chercheurs sud-africains.

Son nom

Comme de coutume depuis plusieurs mois, c’est une lettre de l’alphabet grec qui a été donné à ce nouveau variant. Mais les plus attentifs auront remarqué que deux lettres ont été « sautées » pour, finalement, nommer le variant Omicron. Marc Van Ranst a donné quelques explications. « Le terme Nu aurait entraîné une trop grande confusion avec New indique le virologue flamand. Xi est le nom du président chinois Xi Jinping, et l’OMS a pensé que c’était diplomatiquement délicat. ».