Anderlecht et Kompany s’offrent une bouffée d’air

Anderlecht et Vincent Kompany respirent! Écrasés par la pression depuis le partage de dimanche dernier contre Courtrai entérinant un médiocre 22 sur 45, les Mauves ont évacué une grosse partie de la pression qui pesait sur leurs épaules en remportant le duel des Sportings.

Au coup d’envoi, c’est évidemment sur celui de la capitale et plus particulièrement sur son coach que la plupart des yeux étaient rivés. Durant les quarante premières minutes, on a pratiquement vu que les Carolos, bien plus à l’aise que des Anderlechtois visiblement paralysés par l’importance de l’enjeu. Bien organisé, Charleroi jouait bien, gagnait les duels en même temps que la bataille de l’entrejeu tout en pressant haut comme l’avait souhaité Edouard Still. Une domination zébrée, donc, mais stérile en dépit du retour de Nicholson dans le onze de départ.