Hendrik Van Crombrugge après la victoire d’Anderlecht à Charleroi: «Il était temps de prendre nos responsabilités»

Anderlecht a pris les trois points ce samedi sur la pelouse du SC Charleroi. Une victoire 1-3 qui fait du bien aux Mauves, eux qui n’avaient plus goûté à la joie d’un succès depuis de nombreuses semaines. D’autant plus que la pression se faisait de plus en plus présente sur le groupe bruxellois.

« Un déplacement à Charleroi n’est jamais évident », a confié Hendrik Van Crombrugge à l’issue de la rencontre au micro d’Eleven. « Il y avait pas mal de pression sur l’effectif, le coach et le club en général cette semaine. On a su rester serein malgré cela. Il fallait montrer une bonne mentalité, et on l’a fait. On sentait qu’il était temps de prendre nos responsabilités, car Anderlecht doit toujours jouer pour la tête du classement. »