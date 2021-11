Vincent Kompany après SC Charleroi - Anderlecht: «C’est une grosse victoire pour nous»

Vincent Kompany est resté comme à son habitude après la victoire d’Anderlecht à Charleroi (1-3) : particulièrement calme. Pourtant, la pression était forte sur ses épaules suite aux résultat décevants de ses dernières semaines.

« C’est une grosse victoire à l’extérieur pour nous », a réagi le coach des Mauves au micro d’Eleven Sports. « On a abordé ce match comme il le fallait. Charleroi nous posait problèmes tactiquement, en jouant en homme contre homme, c’était donc difficile d’imposer notre jeu et de combiner. Ce qui nous a permis d’être dangeureux, ce sont les courses et les espaces que nous avons pu créer. Quand on est à Anderlecht, il faut savoir gérer la pression, car elle est toujours là. Les joueurs doivent grandir avec ça. Personnellement, je ne suis pas euphorique ou soulagé, je reste calme. On a décroché un beau résultat ici. »