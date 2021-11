Edward Still frustré après la défaite de Charleroi contre Anderlecht: «Trois buts cadeaux»

Le SC Charleroi n’a pas réussi à prendre le dessus sur Anderlecht ce samedi, s’inclinant 1-3 dans le choc des Sporting. Et c’est évidemment la déception qui régnait dans les rangs des Zèbres à l’issue de la rencontre.

« C’est un double sentiment ce soir », a confié Marco Ilaimaharitra. « En première mi-temps ils n’ont pas plus d’occasions que nous, mais Anderlecht s’est montré plus efficace. Le 2-0 nous a fait mal, car nous étions bien dans le match. Mon but c’était celui de l’espoir, mais c’est dommage qui ne serve à rien car derrière, on en reprend un. Je suis dégoûté… C’est frustrant de ne pas obtenir de résultat contre les gros. C’est chiant, tout simplement… »