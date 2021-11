Liga: le FC Barcelone souffre mais s’en sort à Villarreal (vidéos)

Frenkie de Jong a ouvert le score avec son premier but de la saison à la 50e minute en poussant le ballon dans les cages après une reprise de Memphis Depay relâchée par Geronimo Rulli.

Mais à la 77e minute, Samu Chukwueze, entré en jeu quelques minutes auparavant à la place de Yeremi Pino, a profité d’une erreur de placement de la défense catalane pour égaliser.

Ce but a fait renaître les pires travers du Barça de ces derniers mois : on a vu le capitaine Sergio Busquets lever les bras au ciel de dépit et râler contre le jeune défenseur Oscar Mingueza, et le Barça concéder de nombreuses occasions claires… comme à la fin du match contre le Benfica Lisbonne, mardi.

Mais l’issue a été différente : à la 88e minute, Memphis Depay, pourtant peu inspiré en début de rencontre, a effacé Geronimo Rulli et a gardé son sang-froid pour marquer le but de la délivrance. Puis Philippe Coutinho, entré à la 80e à la place de Nico, a été accroché dans la surface par Juan Foyth, et s’est lui-même chargé de transformer le penalty (90e+4).

Grâce à ce succès, le premier de la saison à l’extérieur et le deuxième en trois matches sous l’ère Xavi, le Barça continue son opération remontée au classement.