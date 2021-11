Avec Shai Maestro, le concert c’est l’aventure

C’était la fin de leur tournée, à Shai Maestro et ses gars. « Alors on va profiter de la joie de jouer en public », annonce le pianiste dès qu’il arrive sur scène. « Parce que nous ne pourrons peut-être plus jouer live pendant un certain temps, à cause de ce rebond du Covid. » (D’ailleurs, Shai devait jouer en duo avec Erik Truffaz en Suisse ce dimanche. Concert remis en 2023 !) Et cette joie d’être sur scène, le quartet l’a montré, avec enthousiasme, énergie, fougue, intensité et inspiration tout au long de l’heure quarante-cinq de leur magnifique prestation.