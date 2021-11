Les médecins sud-africains rassurent sur la gravité du nouveau variant Omicron

Si on ignore encore beaucoup de ce nouveau variant, il semblerait que les symptômes, atypiques, soient plus légers que pour les autres formes de coronavirus.

Les premiers cas positifs au nouveau variant du coronavirus Omicron se sont multipliés samedi en Europe, où l’inquiétude pousse à des restrictions de voyages tandis que le monde continue d’isoler l’Afrique australe. La présidente de l’association des médecins sud-africains, Angélique Coetzee, a tenu à rassurer en précisant que les personnes infectées en Afrique du Sud par le variant ne sont pas gravement malades pour l’instant, même si la recherche reste à ce stade limitée.

► Nouveaux cas en Europe, avis des experts belges…: ce que l’on sait et ce que l’on ignore sur le variant Omicron

« Les patients se plaignen surtout d’un corps douloureux et de fatigue, une fatigue extrême », a-t-elle déclaré sur la BBC. « On le voit chez la jeune génération, pas chez les personnes âgées ». Il n’engendrerait pas une hospitalisation immédiate des patients. Si les symptômes sont inhabituels (pas de perte de goût ou d’odorat), ils sont légers, a-t-elle encore précisé dans une interview au Telegraph. Il semble par contre toucher plus durement les personnes âgées souffrant de diabète ou de maladies cardiaques supplémentaires.