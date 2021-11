Météo: la neige va continuer à tomber ce dimanche et la semaine prochaine La neige a fait son apparition ce vendredi et ne semble pas prête à partir.

Publié le 28/11/2021

Des bancs de brouillard et des plaques de givre seront possibles par endroits ce dimanche matin, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Les averses (hivernales) concerneront principalement l’ouest et le nord-ouest du pays. Quelques flocons sont également annoncés en Ardenne. Le thermomètre affichera entre 0 degré en haute Ardenne et 6 degrés à la Côte. Ce soir, des averses hivernales se produiront encore localement, ensuite le temps redeviendra plus sec.

Lundi, il fera encore frisquet mais le risque d’averses sera assez réduit. La journée débutera par de larges éclaircies sur le nord et le centre du pays, et assez bien de nuages bas au sud du sillon Sambre et Meuse. Quelques averses se produiront déjà le matin dans la région côtière. Par après, la nébulosité deviendra partout plus variable avec quelques averses isolées, surtout en Ardenne où elles seront hivernales. Maxima de l’ordre de 0 à 7 degrés. À lire aussi La guerre des prévisions météo, entre business juteux et rude concurrence Mardi, une zone de pluie précédée de neige en Ardenne traversera notre pays d’ouest en est. A l’arrière, de l’air plus doux envahira nos régions avec des températures qui remonteront entre 4 et 10 degrés en allant de l’Ardenne vers le littoral. Mercredi, le ciel sera d’abord très nuageux avec de la pluie. La nébulosité deviendra ensuite plus variable des averses. Les maxima varieront entre 5 degrés sur le relief ardennais et 10 degrés sur l’ouest.