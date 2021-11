Matthias Casse nominé au titre de Judoka de l’année 2021

Matthias Casse figure parmi les cinq nominés pour le titre de Judoka de l’année 2021, dont l’identité a été dévoilée samedi par l’IJF, la fédération internationale de judo.

Outre Casse, champion du monde en -81 kg et médaille de bronze aux JO de Tokyo, les autres nominés sont le Japonais Abe Hifumi, champion olympique des -66 kg, le Géorgien Lasha Shavdatuashvili, vice-champion olympique et champion du monde en -73 kg, le Portugais Jorge Fonseca, champion du monde des -100 kg et le Tchèque Lukas Krpalek, champion olympique des poids lourds.