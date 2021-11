République tchèque: Petr Fiala, un ex-professeur de sciences politiques, nommé Premier ministre Il a été nommé lors d’une cérémonie inhabituelle durant laquelle le président en fauteuil roulant et atteint du Covid-19 était protégé d’une barrière de plastique.

Par Belga Publié le 28/11/2021

Petr Fiala, qui a été nommé dimanche Premier ministre tchèque, est un ancien professeur de sciences politiques, ainsi qu’un fan de films de James Bond, de littérature et de football. Agé de 57 ans, il protège soigneusement sa vie privée et se charge aujourd’hui de la plus grande mission de sa vie après avoir mené l’alliance de centre-droit Ensemble à une victoire électorale serrée en octobre. Ensemble, comprenant les Démocrates civiques (ODS) de droite de M. Fiala et petits partis démocrates-chrétiens centristes et TOP 09 de centre-droit, a battu le mouvement populiste ANO du Premier ministre milliardaire sortant Andrej Babis. «Nous avons donné à la République tchèque une chance pour un avenir meilleur. C’est un changement, nous sommes un changement, vous êtes un changement», a déclaré M. Fiala à ses partisans après le vote.

M. Fiala a débuté en politique en tant que conseiller scientifique du Premier ministre en 2011 et du ministre de l’Éducation un an plus tard. Il a été élu député à l’issue des législatives d’octobre 2013 avant de rejoindre l’ODS un mois plus tard et d’en devenir le président en janvier 2014.