A dix la moitié du match, le Club de Bruges arrache une victoire miraculeuse à Genk (2-3)

Les Brugeois reviennent à quatre points de l’Union Saint-Gilloise au classement de Pro League et évitent de sombrer dans le doute grâce à une victoire obtenue sur le fil à Genk (2-3).

Bruges a eu chaud. Le champion en titre quitte une première fois le Limbourg – le hasard du calendrier propose la même affiche en 8e de Croky Cup cette semaine – avec 3 points dans son escarcelle. La mission périlleuse est donc accomplie pour Philippe Clément et son groupe, bien que dans le jeu, les Brugeois n’ont toujours pas rassuré.

Le premier but de Vanaken a été inscrit contre le cours du jeu, alors que Bongonda s’était déjà vu refuser un but et venait de taper le montant. Bruges ne s’est pas facilité la tâche après la deuxième carte jaune évitable écopée par Van der Brempt. Cette exclusion a permis à Genk d’intensifier la pression sur les visiteurs. Hrosovky a planté un doublé grâce à deux tirs à distance, dont une volée somptueuse.