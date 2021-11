Frank Williams, l’ancien patron et le fondateur de l’écurie de Formule 1, est décédé à l’âge de 79 ans

L’écurie Williams Racing a confirmé le décès de son fondateur. « C’est avec une immense tristesse et au nom de la famille Williams que nous confirmons le décès de Sir Frank Williams, à l’âge de 79 ans. »

Frank Williams est décédé à l’hôpital entouré de sa famille. Il avait été hospitalisé déjà fin de l’année dernière.

Le Britannique était paraplégique depuis un accident de la route en 1986. Frank Williams a créé son écurie en 1977. Sous sa direction, Williams F1 a été sept fois championne du monde des pilotes, grâce notamment à Nigel Mansell, Nelson Piquet, Alain Prost, Jacques Villeneuve et Damon Hill, et neuf fois championne du monde des constructeurs entre 1980 et 1997.