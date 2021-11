Hockey Pro League: les Red Lions s’inclinent 2-1 aux Pays-Bas pour leur dernier match de 2021 (vidéo)

Après leur prestation moyenne, vendredi soir, et le partage arraché face aux Pays-Bas (2-2), les Lions se devaient de redresser le tir pour cette 4e rencontre de Pro League, la dernière obligation de 2021, toujours face à leurs voisins néerlandais. Privés d’Arthur Van Doren (laissé au repos après avoir reçu une balle sur la tête lors du premier duel) et de Loïck Luypaert (malade) qui sont venus s’ajouter à la liste des blessés (Tanguy Cosyns, Nicolas Poncelet, Antoine Kina et Manu Stockbroekx), les champions olympiques étaient immédiatement surpris par leurs adversaires qui trouvaient déjà le chemin des filets après seulement 152 secondes via Thijs Van Dam. Les Belges étaient cueillis à froid. Et à la 5e minute, c’était même la soupe à la grimace après le but de Dennis Warmerdam. Une réaction rapide était donc obligatoire pour éviter une débâcle avant la trêve hivernale.

Les Red Lions se montraient, ensuite, plus appliqués et ils prenaient le contrôle des opérations. Et à la 11e minute, ils obtenaient un premier penalty. Mais le sleep d’Alexander Hendrickx passait à côté de la cage de Derk Meijer. Le jeu déployé manquait cependant de vitesse et de conviction pour surprendre l’équipe locale. Les Belges, contrairement à leur habitude, ne gagnaient que très peu de balles et ils restaient exposés au danger des contre-attaques locales. Mais heureusement, Loic Van Doren était vigilant sur les nouvelles tentatives néerlandaises. À la 27e minute, sur le 2e penalty pour les Lions, Alexander Hendrickx frappait juste et redonnait espoir à ses couleurs avant la pause.