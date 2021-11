Neige, glace, givre: la Belgique en alerte jaune

L’immense majorité de la Belgique a été placée en alerte jaune par l’IRM, à compter de ce dimanche après-midi et jusqu’à lundi matin.

L’Institut royal de météorologie met en garde contre les conditions hivernales. « Quelques averses de neige se produiront l’après-midi et ce (dimanche) soir en Ardenne avec une accumulation supplémentaire de 1 à 3 centimètres. La nuit prochaine et lundi matin, les températures seront proches ou légèrement inférieures à 0 degré, excepté sur l’extrême ouest du pays. Des plaques de givre ou de glace pourront à nouveau se former par endroits dans les régions concernées », communique l’IRM.