Bruxelles: une vidéo de trams devient virale

Les images ont été publiées sur TikTok ce vendredi et font depuis le tour de la toile. Qu’y voit-on ? Trois trams, à Schaerbeek, au croisement des rues princesse Elisabeth et du Lambertmont, semblant dans une situation inextricable.

D’après Guy Sablon, porte-parole de la Stib, interrogé par Bruzz, les images pourraient dater de vendredi matin, lors d’une interruption des lignes 3 et 7 ter, à Neder-Over-Heembeek, à cause de la présence d’un véhicule de triage, ce qui a eu des conséquences plus loin sur ces lignes.