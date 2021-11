En 2017, un permis minier non-exploité mais bien vendu

Un géant chinois a acheté une concession minière jamais exploitée, qui appartiendrait directement à Joseph Kabila via une société offshore. Son frère Zoé, est pour sa part l’actionnaire secret d’une société d’autoroute sur le chemin des minerais.

Une fois l’opération Sicomines bouclée, l’intermédiaire Du Wei a mis CCC au service d’un autre poids lourd : China Moly, une société cotée en Bourse à Hong Kong et à Shangaï. Le deuxième producteur mondial de cobalt. China Moly a débarqué en fanfare en RDC en novembre 2016 en achetant, pour 2,65 milliards de dollars, 80 % de la mine de Tenke Fungurume, l’une des plus grosses mines de cuivre et cobalt du monde.

Un an et demi plus tard, China Moly a acheté pour 40 millions de dollars un permis minier dont plusieurs éléments suggèrent qu’il appartiendrait à Joseph Kabila, alors que le groupe chinois ne l’a jamais exploité par la suite.

40 millions