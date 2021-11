Big Brotaru: joue, c’est du belge

Ils étaient 18 à se succéder à intervalle de cinq minutes sur le gigantesque écran de la salle 1 du cinéma Galeries en plein centre de Bruxelles. 18 studios belges et autant de jeux vidéo dont le développement est suffisamment avancé pour qu’ils soient montrés. 18 jeux qui démontrent la richesse et la créativité de la scène jeux vidéo indépendante en Belgique.

La salle était bondée, tout en respectant les normes sanitaires en vigueur. Et les spectateurs en ont eu plein les mirettes. Jeu d’aventure et d’énigmes pour les enfants, jeu d’évasion d’une prison pour fantômes bourré d’humour. Un petit jeu d’adresse dans lequel on doit garer son véhicule dans un niveau parsemé d’obstacles. Ce jeudi soir, c’était la seconde édition de Big Brotaru. Une déclinaison « grand écran » des traditionnelles brotaru organisées régulièrement dans la capitale.