Anderlecht: c’est le moment ou jamais pour lancer une série

Anderlecht, avec Lior Refaelov à nouveau titulaire, et qui a pris ses responsabilités, et un Sergio Gomez, à nouveau très inspiré, est allé chercher un succès très important, moralement, au Sporting de Charleroi.

« Nous avons décroché un beau résultat, ici, où il n’est jamais facile de s’imposer. Mais je ne suis ni soulagé, ni euphorique. Je reste calme. » On comprend la prudence de Vincent Kompany. Au Mambourg, Anderlecht et Vincent Kompany – dont la position devenait particulièrement instable- sont passés de la crise à… un petit point seulement du Top 4, en l’espace de 90 minutes, alors qu’une défaite face aux Carolos les aurait relégués à sept longueurs des Play-Offs 1. Mais l’entraîneur anderlechtois sait mieux que quiconque que seule une série pourra définitivement lancer le RSCA et dissiper une grosse partie des doutes entourant son fameux projet depuis plusieurs semaines.