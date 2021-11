D1A: Zulte Waregem s’impose contre le Beerschot et se donne de l’air en bas de classement

Zulte Waregem s’est imposé 2-0 dimanche contre le Beerschot dans leur match comptant pour la 16e journée de D1A. Une victoire précieuse qui permet au Essevee, 17 points, de s’éloigner de la zone rouge, au contraire des Anversois, lanterne rouge avec 9 points.

Dans cette rencontre de bas de classement, véritable match à six points, ce sont les joueurs de Zulte Waregem qui vont prendre le meilleur départ : première possibilité et premier but ! Un centre de Dereck Kutesa dans le grand rectangle trouvait Zinho Gano de la tête qui reprenait victorieusement de la tête pour porter le Essevee aux commandes (3e, 1-0). Neuvième but cette saison pour le buteur de Zulte Waregem.