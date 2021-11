Coronavirus: les inconnues du variant omicron n’empêchent pas l’inquiétude

Le vent de panique créé par la découverte en Afrique du Sud d’un nouveau variant est peut-être injustifié. Plus contagieux, rien n'indique pour le moment qu’il soit plus sévère.

On voit de tres jeunes enfants infectés par l’Omicron raconte le Dr Caroline Maslo, infectiologue francaise, au sein du plus important groupe hospitalier Netcare. C’est la seule différence notable par rapport aux variants précédents. Ces bambins ne présentent pas de symptômes sévères. Je pense que les pédiatres les font hospitaliser, par mesure de précaution, vu l’incertitude sur les effets du nouveau variant. Jusqu’à présent, nous n’avons pas plus de patients en réanimation, mais c’est encore trop tôt. Il faut compter sept à dix jours entre le début d’une vague et une hausse des cas sévères ».