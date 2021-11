Vaccination: la Belgique rouvre les vannes pour administrer la dose de rappel

La campagne de rappel de la vaccination contre le covid-19 est officiellement ouverte à l’ensemble de la population en Belgique, après avoir débuté par les personnes immunodéprimées, les plus de 65 ans, les soignants et depuis peu, ceux qui avaient reçu la dose unique de Johnson et Johnson il y a au moins deux mois. Objectif affiché par les autorités : administrer une dose supplémentaire à au moins 3 millions de personnes d’ici les fêtes histoire de sécuriser un peu plus les réunions intergénérationnelles. Plus d’1,4 millions de doses ont déjà été administrées depuis septembre. Les experts de la task force espèrent pouvoir atteindre les 530.000 doses administrées par semaine : 50.000 à Bruxelles, 300.000 en Flandre, 170.000 en Wallonie et 3300 en communauté germanophone. Les régions vont devoir pour cela monter en puissance pour revenir quasiment à leur capacité maximale de vaccination. Début de semaine, les différentes entités présenteront leur plan pour atteindre leurs objectifs.