Anderlecht: Sergio Gómez, un patron discret, décalé mais efficace

Nul n’en disconviendra du côté d’Anderlecht, certainement après le nouveau match plein qu’il a livré samedi soir sur la pelouse du Mambourg : Sergio Gómez est incontestablement « la » toute bonne pioche du mercato estival bruxellois.

Rapidement, l’Espagnol est devenu l’un des patrons du RSCA, un statut d’autant plus étonnant qu’il est jeune (21 ans), qu’il vient d’arriver (pour seulement un million et demi d’euros) et évolue à un poste décalé et défensif.