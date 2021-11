À Seraing, le métier rentre

Les Sérésiens sont en pleine progression. Ils gagnent en expérience au fil des semaines et semblent même avoir acquis de la maturité. Ils serrent le jeu, ce qui leur permet de demeurer sur un 7/9 de bon augure dans la course au maintien.

Seraing est en pleine évolution. Son jeu a changé. Moins de déchets, moins d’approximations, moins de distances entre les lignes… mais aussi moins de folies, moins d’exubérance. Les Sérésiens donnent l’impression d’avoir mûri ces dernières semaines. Ils jouent bien plus près de leur homme. Ils sont mieux organisés, moins naïfs. Le métier rentre, le jeu est plus serré. Ils laissent désormais peu d’opportunités à leurs adversaires. Les chiffres le montrent. Un seul but encaissé lors de trois dernières sorties. Le changement est aussi impressionnant que significatif pour un groupe abonné aux absences défensives certes passagères mais régulièrement meurtrières.