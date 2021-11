Les Zèbres sont trop respectueux face aux «grands»

Le Sporting de Charleroi a loupé l’occasion de faire une magnifique affaire au classement ce samedi soir face au Sporting d’Anderlecht. Même si Edward Still avait déclaré vendredi qu’on était encore loin d’un moment charnière de la saison alors que le premier tour va seulement se terminer, les défaites conjuguées de l’Union et de Malines et la possibilité de rejeter le rival du soir à sept points permettaient à Charleroi de faire une affaire en or en cas de succès. Toutefois, malgré un début de rencontre prometteur, les Carolos n’ont jamais réussi à emballer le match totalement et à garder la mainmise dessus. « Le plan de jeu était clair. Je pense qu’on l’a suivi, mais il a manqué ce petit coup de folie », regrettait Loïc Bessilé après la partie.