Masque en primaire: l’école alimente autant les questions que les passions

Les élèves francophones de primaire n’auront pas à porter le masque, en dépit du souhait émis par certains experts et par Frank Vandenbroucke. Et personne n’a envie de revoir l’école fermer ses portes.

Samedi, la ministre francophone de l’Education Caroline Désir (PS) a publié une circulaire précisant les nouvelles mesures qui seront appliquées aux écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles du mardi 30 novembre jusqu’aux vacances de Noël. Elles ont trait à l’amélioration de la ventilation, à la nécessité d’éviter « les mélanges de groupes de classe » ou encore à l’interdiction des événements publics dans l’enceinte de l’école. Si les excursions d’un jour restent autorisées, les activités extra-muros avec nuitées sont suspendues jusqu’au congé de Carnaval. Ces mesures répondent à l’invitation lancée vendredi par le Comité de concertation aux ministres de l’Enseignement.

Rien en revanche en qui concerne le port du masque dans les classes de primaires. S’il est obligatoire pour le personnel enseignant et les élèves du secondaire, les plus petits n’auront pas à le porter à l’intérieur de l’école francophone alors qu’il est imposé en Flandre en 5e et 6e primaires.