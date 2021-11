L’Autrichien Dominik Thalhammer est le nouvel entraîneur du Cercle de Bruges

Dominik Thalhammer a été nommé entraîneur du Cercle de Bruges, a annoncé le club dimanche soir. Le technicien autrichien de 51 ans, qui s’est engagé jusqu’en juin 2023, remplace Yves Vanderhaeghen, limogé plus tôt dans la journée alors que le Cercle venait de signer sa première victoire à domicile de la saison en battant Malines 3-1 samedi.

Vanderhaeghe revenait alors dans le club où il a débuté en tant que joueur en 1987. Après deux passages à Courtrai et d’autres à Ostende et La Gantoise, il en était à son quatrième club de l’élite belge.

Pour remplacer l’ancien Diable Rouges, la direction brugeoise a jeté son dévolu sur Dominik Thalhammer, l’ancien entraîneur du LASK où il a officié de juillet 2020 à septembre 2021. Le club de Linz avait notamment affronté l’Antwerp la saison dernière en Europa League, terminant 3e du groupe J derrière Tottenham et l’Antwerp avec 10 points en six matches. La saison dernière, le LASK a fini 4e du championnat autrichien et atteint la finale de la Coupe d’Autriche. Dominik Thalhammer a aussi passé une dizaine d’années à la fédération autrichienne où il a essentiellement travaillé avec les jeunes.