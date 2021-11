Le 21e Festival du cinéma méditerranéen

Avec plus de 70 films issus de 21 pays du bassin méditerranéen et focus sur le Maghreb pour une 21e édition dont le fil rouge est « Un regard sur demain ». Avec onze avant-premières comme les films cannois Mes frères et moi, de Yohan Manca, qui fera l’ouverture, Haut et fort, de Nabil Ayouch, ou Tom Medina, de Tony Gatlif. L’événement se déroule du 2 au 11 décembre au Cinéma Palace, Cinéma Aventure, Bozar ainsi que dans d’autres lieux à Bruxelles et en Wallonie. Une sélection de films en ligne sera proposée sur la plateforme Sooner. Tarif unique : 6 euros. Infos. www.cinemamed.be.