Naufrage de migrants: Frontex va survoler la Manche jour et nuit

Pour la Belgique, la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinen, et le secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, Sammy Mahdi, ont participé à la rencontre.

Des représentants gouvernementaux de Belgique, des Pays-Bas, d’Allemagne et de France, ainsi que la commissaire européenne Ylva Johansson et les chefs d’Europol et de Frontex se sont accordés dimanche à Calais (France) sur la nécessité de renforcer leur coopération opérationnelle dans la gestion des migrants qui tentent de traverser la Manche vers le Royaume-Uni. L’agence de gardes-côtes et gardes-frontières européenne (Frontex) va parallèlement engager davantage de ressources pour surveiller la Manche et la mer du Nord, dont un avion qui devrait être utilisé dès le 1er décembre.

Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, à l’origine de la réunion, a précisé que l’appareil va « survoler jour et nuit » la zone, de la France aux Pays-Bas.